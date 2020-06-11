فايلر يكشف سبب تأجيل تجديد تعاقده مع الأهلي

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:01 ص
فايلر فايلر
فايلر فايلر
علي خلاف


نفى المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ما تردد في الساعات الأخيرة عن مماطلته في تجديد تعاقده مع النادي الأحمر لاسيما وأن تعاقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

فايلر ينفى المماطلة في التجديد للأهلي 

تحدثت تقارير صحفية عن أن فايلر تحدث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ونفى نيته لعدم التجديد، مشددا على أنه ينتظر تحديد موقف بطولتي الدوري العام دوري أبطال أفريقيا لرسم خارطة الفترة المقبلة مع اللاعبين.

وأوضحت التقارير أن فايلر قلق على أسرته في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما جعله ينتظر تجديد تعاقده لفترة لاسيما وأنه متمسك بإستكمال تجربته مع الفريق.

عودة النشاط الرياضي في مصر

من جانبه تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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