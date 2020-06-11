إيهاب فؤاد مهاجم الترسانة: شيكابالا قدوتي وعاشور تعرض للظلم مع الأهلي

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:02 ص
بوابة الفجر
أبرار صبري



يعد اللاعب إيهاب فؤاد مهاجم الترسانة، بالقسم الثاني، من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، لما يمتلكه من مشوار كبير في الملاعب، حيث أجرى "الفجر الرياضى" حوارا مع اللاعب للحديث عن مسيرته الكروية وما يدور على الساحة الرياضية المصرية فى الوقت الحالى وكان الحوار كالتالى:-

ماذا عن بدايات مشوارك فى ملاعب كرة القدم المصرية؟

بداياتى كانت مع نادى المنصورة ثم نبروة ، والذى صعدت معهم إلى الفريق الأول نظراً لموهبتى المتميزة فى ذلك الوقت،ومن ثم للإتصالات لمدة موسمين.

كما لعبت لنادى الداخلية لموسم واحدة ومنه إلى شيرين لسنة أخرى،ثم لبلدية المحلة ثلاث سنوات وأخيراً إستقريت بنادى الترسانة الذى يستمر عقدى معهم إلى موسمين متتاليين.

من هو أول الداعمين لك من أسرتك وكيف كانت رد فعلهم تجاه موهبتك؟

والدي هم أول من إكتشفوا موهبتى وحبى لكرة القدم وقاموا بالذهاب بى إلى نادى المنصورة وإلتحقت بفريق الناشئين على الفور وتم قبولى.

من اللاعب الذى تتخذه قدوة لك فى الملاعب المحلية؟

شيكابالا لاعب نادى الزمالك هو قدوتى محلياً وذلك لحبى الشديد له ولموهبته.

هل كانت لديك عروض من أندية الممتاز ؟

كان لديى الكثير من العروض من قبل أندية كثيرة من الممتاز مثل الإتحاد السكندرى، وطنطا وأسوان ولكن نظراً لتمسك إدارة الفريق بي كثيراً لحاجتهم لخدماتى وموهبتى فقد قام مسؤولو الفريق برفض تلك العروض على الفور.

هل تحلم باللعب لمنتخب مصر؟ ولماذا لا ينظر أجهزة المنتخبات المختلفة للاعبى الممتاز ب؟

اللعب بقميص منتخب بلدى هو حلم كل لاعب ولكن أجهزة المنتخبات المختلفة لا تنظر للاعب الممتاز ب إلا إذا كان يلعب فى أحدى الأندية المشهورة الكبرى وذلك ليس لأن لاعبى الممتاز ب ليس لديهم الموهبة بل على العكس".

دورى الممتاز ب يوجد به العديد من اللاعبين ذوى المواهب والخبرات التى تمكنهم من الإلتحاق بالمنتخب على الفور ولكن يحتاجون فقط من ينظر لهم ولموهبتهم وهم فى حاجة إلى أن يُلقى الضوء عليهم والإهتمام بهم كجزء من منظومة كرة القدم المصرية.

كيف تقضى الوقت خلال فترة توقف النشاط الكروى؟ وهل قمت بالبحث عن عمل أخر لسد حاجة المعيشة؟

أقوم ببعض التمارين بالمنزل كتقوية العضلات وأنشطة اللياقة وغيرها لأحافظ على لياقتى ومرونتى لحين عودة التدريبات والدورى مرة أخرى

لم أبحث عن عمل آخر لأن مسؤلو نادي الترسانة يقوموا بصرف أقساط عقدى أنا وغيرى من اللاعبين فى مواعيدها ولم يقصروا مع أى لاعب فى الفريق وأقدم لهم جزيل الشكر على موقفهم هذا.

ماهى أفضل فترات حياتك وفى اى نادى قضيتها؟

أفضل فترات حياتي مع فريقى الحالى نادي الترسانة.

ما هو أفضل هدف أحرزته؟

أفضل أهدافى كانت أمام نادى النصر وذلك خلال الموسم الماضى حيث أن فريقى كان متأخراً بهدفين أمام النصر القاهرى بالشوط الأول من اللقاء، إلا أن تمكنا من اللحاق بالمنافس فى الشوط الثانى للمباراة بتسجيلى هدف التعادل والثانى لفريقى ومن ثم أحرزت الهدف الثالث لأجلب الفوز للترسانة بنتيجة 3 مقابل 2 وهذا المكسب كان سبباً لمنافسة فريقى على اللقب فى هذا الموسم المتوقف حالياً.

ماهى وجهة نظرك من موقف حسام عاشور تجاه إدارة النادى الأهلى ؟

حسام عاشور تعرض للظُلم من قبل مسؤلو القلعة الحمراء وكان عليه الإستمرار مع النادى نظراً لخبراته الكبيرة بالملعب وأنه قدم الكثير والكثير لفريقه ولمنتخب مصر دون أن يشكوا ويتزمر، إنه قائد عظيم داخل المستطيل الأخضر والكرة المصرية بحاجة خبراته وروحه القيادية المثابرة، كما أنه قادر على العطاء لسنتين قادمتين ولا يتوجب عليه الإعتزال فى الوقت الحالى".

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