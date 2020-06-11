عصام السقا يحصد المركز الأول في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل صاعد اليوم الخميس 11 يونيو

وقد قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

يُشار إلى أن الجميع أشاد بأداء عصام السقا بعد النجاح الذي حققه في الماراثون الرمضاني هذا العام منهم النجم محمد هنيدي وذلك من خلال توجيه رسالة له عبر خاصية الإستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" قائلاً : "الممثل الشاب عصام السقا نجم الإختيار والفتوة ليك مستقبل كبير يا حبيبي".



مسلسل فرصة ثانية



يُذكر أن مسلسل" فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل. بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي والكثير من الأبطال.



مسلسل الاختيار



يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.



مسلسل الفتوة



وتدور أحداثه في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر ورياض الخولي وأحمد خليل وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني.





حصل الفنان عصان السقا في استفتاء "الفجر الفني" على نسبة مرتفعة من الأصوات كأفضل ممثل صاعد، وذلك عن مشاركته في السباق الرمضاني بعدد من المسلسلات "الفتوة، الاختيار، فرصة تانية"، والتي حقق بها نجاحًا رائعًا.وحصد الفنان عصام السقا 351298 صوتًا، بما يعادل 35,34%، ويليه محمود إمام الذي حصل على 348413 صوتًا، بنسبة 35,05%.