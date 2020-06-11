ماذا قال ترامب للسيسي بشأن سد النهضة؟.. البيت الأبيض يكشف التفاصيل

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:55 ص
السيسي وترامب
السيسي وترامب
الفجر
كشف البيت الأبيض، عن تفاصيل جديدة بشأن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين دونالد ترامب، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن ترامب أكد للسيسي التزام الولايات المتحدة بتسهيل الوصول إلى اتفاق عادل ومنصف بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

وفي وقت سابق، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أجرى، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة"، حيث أعرب الرئيس ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

كما تم تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.

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