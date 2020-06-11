مي كساب في صدارة استفتاء "الفجر الفني" اليوم 11 يونيو

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:51 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تصدرت الفنانة مي كساب استفتاء "الفجر الفني"، وحصلت على أعلى نسبة تصويت على إعلانها في رمضان كأفضل إعلان رمضاني حتى اليوم الخميس 11 يونيو.

وحصد الإعلان على 18671صوت، بمعدل 26,32% وعلى أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو.


والجدير بالذكر أن إعلان الفنانة مي كساب، لصالح إحدى مستحضرات العناية بالشعر نجاحًا كبيرًا عبر"السوشيال ميديا" ونسب مشاهدة عالية.

ولاقى الإعلان تفاعلا كبيرًا من قبل الأطفال بتصويرهم لمقاطع فيديو بأغنية الإعلان.

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