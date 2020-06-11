جاريدو: الوداد قادر على إقصاء الأهلي في دوري الأبطال

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:48 ص
جاريدو
جاريدو
علي خلاف


تحدث المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد الرياضي المغربي، عن قدرة فريقه على تجاوز الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات جاريدو مدرب الوداد البيضاوي

قال جاريدو في تصريحات نقلها موقع "le36sport" المغربي، إن قائمة الوداد الحالية تضم جيلا من اللاعبين المميزين، الذين تمكنوا من التتويج بلقب دوري الأبطال الموسم قبل الماضي،  وكانوا قربين من التتويج به الموسم الماضي.

وأضاف جاريدو أنه يجتهد لإعداد لاعبيه  بشكل جيد لخوض المباريات المتبقية في دوري أبطال أفريقيا، معبرا عن ثقته بقائمة الفريق، خاصة وأنها تتميز بالكفاءة والاحترافية في العمل.

وأوضح المدرب الإسباني أنه يعمل على تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا رفقة الوداد، مشيرا إلى أن المواجهة ضد الأهلي في دور نصف النهائي لن تكون سهلة، فضلا أنه يعلم جيدا بإمكانيات الفرق الأربعة المتأهلة لدور الربع وصعوبة المهمة إلا أنه يثق في قدرات لاعبي البيضاوي.

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