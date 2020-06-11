هاني شاكر ينتقد المستخفين بكورونا: استهتار واستهبال وخفة دم قاتلة
الخميس 11/يونيو/2020 - 03:09 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الفن هو مرآة المجتمع وقوته الناعمة وليس شئ غير مهم أو تسلية كما يعتقد البعض، مضيفا: "فيه ناس فاكرة أن الفن تسلية وحاجة مش مهمه لكن العكس زى ما قال الرئيس السيسى أنه القوة الناعمة والواجهه والصورة الحلوة لأى شعب.. الفن مرآة المجتمع".
وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفن له دور فى المجتمع فى ظل أزمة كورونا، كاشفًا عن أنه قريبًا سيطرح أغنية جديدة تحمل تفاؤلا كبيرا في زمن الكورونا، موضحا: "كورونا ابتلاء من ربنا وهو القادر على إزالة هذا البلاء، وجهد الأطباء في المعامل وأخذ الجميع بالأسباب واتباع الإجراءات الوقائية".
وأكد نقيب المهن الموسيقية، أن ما نمر به الآن يتطلب جزءًا روحانيا، وأيضا تفاؤل وبسمة للمجتمع، مضيفا: "وأنا قريبًا جدًا سأطرح أغنية جديدة تتحدث عن التفاؤل في زمن الكورونا"، مشددًا على أن الجائحة كشفت لنا أشياء جميلة وكثيرة فى حياتنا، مناشدًا الجميع بتغيير سلوكيتهم حتى نتجاوز الجائحة.
وأعرب، عن استيائه تجاه استخفاف البعض بخطورة جائحة فيروس كورونا، كونه أمر غير مقبول، وتابع: "أنا كنت مستاء لما بعض الفنانين قالوا كلام من هذا النوع.. كورونا مين أحنا مصريين.. هذه خفة دم قاتلة.. كوميديا فيها استهتار واستهبال وعدم احترام للإنسان"، مشددًا على أن الفنان قدوة فى مجتمعه وعليه أن لا يستهتر بحياة البشر".
مستجدات فيروس كورونا
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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