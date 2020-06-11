هاني شاكر ينتقد المستخفين بكورونا: استهتار واستهبال وخفة دم قاتلة

قال الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الفن هو مرآة المجتمع وقوته الناعمة وليس شئ غير مهم أو تسلية كما يعتقد البعض، مضيفا: "فيه ناس فاكرة أن الفن تسلية وحاجة مش مهمه لكن العكس زى ما قال الرئيس السيسى أنه القوة الناعمة والواجهه والصورة الحلوة لأى شعب .. الفن مرآة المجتمع".





وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفن له دور فى المجتمع فى ظل أزمة كورونا، كاشفًا عن أنه قريبًا سيطرح أغنية جديدة تحمل تفاؤلا كبيرا في زمن الكورونا، موضحا: "كورونا ابتلاء من ربنا وهو القادر على إزالة هذا البلاء، وجهد الأطباء في المعامل وأخذ الجميع بالأسباب واتباع الإجراءات الوقائية".





وأكد نقيب المهن الموسيقية، أن ما نمر به الآن يتطلب جزءًا روحانيا، وأيضا تفاؤل وبسمة للمجتمع، مضيفا: "وأنا قريبًا جدًا سأطرح أغنية جديدة تتحدث عن التفاؤل في زمن الكورونا"، مشددًا على أن الجائحة كشفت لنا أشياء جميلة وكثيرة فى حياتنا، مناشدًا الجميع بتغيير سلوكيتهم حتى نتجاوز الجائحة.





وأعرب، عن استيائه تجاه استخفاف البعض بخطورة جائحة فيروس كورونا، كونه أمر غير مقبول، وتابع: "أنا كنت مستاء لما بعض الفنانين قالوا كلام من هذا النوع.. كورونا مين أحنا مصريين.. هذه خفة دم قاتلة.. كوميديا فيها استهتار واستهبال وعدم احترام للإنسان"، مشددًا على أن الفنان قدوة فى مجتمعه وعليه أن لا يستهتر بحياة البشر".