متعافي من كورونا: والدي مات بسببي.. والبلازما نجتني من الموت

قال عبد الحميد يوسف، مصاب بكورونا، إنه خالط والده في بداية حمله للفيروس، ما أدى إلى إصابته، مشددًا على أنه يشعر بالحزن الشديد تجاه ذلك بعدما فارق والده الحياة، متابعا: "لو كان عندي وعي منذ البداية مكنتش خالطت أحد"، لافتا إلى أن والده متقدم في السن ولم يتحمل الإصابة، معقبا: "والدي توفى وأنا السبب".





وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه خالط والده قبل ظهور الأعراض عليه، وفور ظهورها، عزل نفسه تمامًا، واتبع الإجراءات الطبية والوقائية، ومن ثم دخل المستشفى، متابعا: "حالتي كانت حرجة جدًا ولم اتمكن من الحركة مطلقًا، وهو ما استدعى أن يتم حقني ببلازما المتعافين".





ولفت إلى أن حقنة بالبلازما نجاة من الموت، مضيفا: "أنا بشكر اللي اتبرع ليا وهو ميعرفنيش.. أنا كنت فى الموت وربنا نجاني"، لافتًا إلى أن والده كانت فصيلة دمه نادرة ونظرًا لقلة المتبرعين وعدم العثور على فصيلته فارق الحياة".





وأكد، أنه سيتبرع بالبلازما، موضحًا أنه استفسر عن التبرع ووجد أنه يصلح، معقبا: "أنا عرفت أن المتبرع الواحد من المتعافين بينقذ من 4 إلى 6 مرضى.. وأنا عرفت أني أنفع اتبرع ببلازما دمي رغم أني متعافي من البلازما".





ووجه "يوسف"، رسالة إلى تجار الأزمات قال خلالها: "لو واحد فيكم اتصاب كان هيتبرع بدمه كله حتى لا يعيش أحد ما عشناه".





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.



