منظمة الصحة العالمية تعلن تفاصيلا مهمة بشأن إصابات كورونا بمصر
الخميس 11/يونيو/2020 - 07:07 ص
أمنية فوزي
قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: إن كل دولة لها استراتيجية خاصة بها لتشخيص الحالات المصابة بكورونا.
وأشارت "طلعت"، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، إلى أن هناك نوع من الاستقرار فى أعداد الإصابات بكورونا في مصر خلال الأسبوع الجاري، معلقة: "إذا التزم المواطنون بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا سوف تتراجع الإصابات بالفيروس".
وتابعت "يمكن أن نحدد مرحلة الذروة لفيروس كورونا عندما تحدث قفزة كبيرة في الإصابات ويليها انخفاض"، موضحة أن عزل المصابين خارج المنزل من أفضل الوسائل المتبعة للسيطرة على فيروس كورونا، مشيرة إلى أن استقرار النظام الصحي وتراجع الوفيات ووعي المواطنين وقدرتهم على حماية أنفسهم من أهم شروط عودة الحياة بشكل طبيعي.
وشددت على أنه أنه لابد أن يحدث توازن بين الوضع الإقتصادى والصحي في ظل أزمة كورونا حتى لا تظل الدولة في نفس الدوامة، لافتة إلى أن هناك نقاش ومشاورات مستمرة بين منظمة الصحة العالمية والسعودية لتحديد مصير موسم الحج، متابعة: "الأسبوع القادم سنحدد مصيرعودة موسم الحج بالتنسيق مع السعودية والقرار قرار دولة".
وأضافت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه سيتم السيطرة على فيروس كورونا باتباع الإجراءات الوقائية، لافتة إلى أن كل دولة لها استراتيجية خاصة بها لتشخيص الحالات المصابة بكورونا.
ولفتت "طلعت"، إلى أن هناك مصابين بكورونا ولا يظهر عليهم أعراض ونسبتهم من 6 إلى 40%، مضيفة أن هناك أبحاث قليلة أجريت على كيفية انتقال فيروس كورونا من مصابين لم تظهر عليهم أعراض.
وقالت الدكتورة مها طلعت، إن الكمامة الطبية مخصصة للشخص المصاب بفيروس كورونا، والكمامة القماش لغير المصابين، مستكملة: "تناقشنا مع 250 خبير علمي حول طرق منع انتقال العدوى في ظل ارتداء الكمامات".
وكشفت حقيقة ضعف فيروس كورونا في مصر، قائلة إن كل الدراسات تؤكد أن التكوين الجيني لفيروس كورونا واحد في كل الدول.
خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.
تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس
وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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