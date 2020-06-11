منظمة الصحة العالمية تعلن تفاصيلا مهمة بشأن إصابات كورونا بمصر

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: إن كل دولة لها استراتيجية خاصة بها لتشخيص الحالات المصابة بكورونا.





وأشارت "طلعت"، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، إلى أن هناك نوع من الاستقرار فى أعداد الإصابات بكورونا في مصر خلال الأسبوع الجاري، معلقة: "إذا التزم المواطنون بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا سوف تتراجع الإصابات بالفيروس".





وتابعت "يمكن أن نحدد مرحلة الذروة لفيروس كورونا عندما تحدث قفزة كبيرة في الإصابات ويليها انخفاض"، موضحة أن عزل المصابين خارج المنزل من أفضل الوسائل المتبعة للسيطرة على فيروس كورونا، مشيرة إلى أن استقرار النظام الصحي وتراجع الوفيات ووعي المواطنين وقدرتهم على حماية أنفسهم من أهم شروط عودة الحياة بشكل طبيعي.





وشددت على أنه أنه لابد أن يحدث توازن بين الوضع الإقتصادى والصحي في ظل أزمة كورونا حتى لا تظل الدولة في نفس الدوامة، لافتة إلى أن هناك نقاش ومشاورات مستمرة بين منظمة الصحة العالمية والسعودية لتحديد مصير موسم الحج، متابعة: "الأسبوع القادم سنحدد مصيرعودة موسم الحج بالتنسيق مع السعودية والقرار قرار دولة".





وأضافت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه سيتم السيطرة على فيروس كورونا باتباع الإجراءات الوقائية، لافتة إلى أن كل دولة لها استراتيجية خاصة بها لتشخيص الحالات المصابة بكورونا.





ولفتت "طلعت"، إلى أن هناك مصابين بكورونا ولا يظهر عليهم أعراض ونسبتهم من 6 إلى 40%، مضيفة أن هناك أبحاث قليلة أجريت على كيفية انتقال فيروس كورونا من مصابين لم تظهر عليهم أعراض.





وقالت الدكتورة مها طلعت، إن الكمامة الطبية مخصصة للشخص المصاب بفيروس كورونا، والكمامة القماش لغير المصابين، مستكملة: "تناقشنا مع 250 خبير علمي حول طرق منع انتقال العدوى في ظل ارتداء الكمامات".





وكشفت حقيقة ضعف فيروس كورونا في مصر، قائلة إن كل الدراسات تؤكد أن التكوين الجيني لفيروس كورونا واحد في كل الدول.



