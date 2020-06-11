مرجان: الأهلي لديه علاقة طيبة مع الجميع.. دورنا هو الحفاظ على قيم ومباديء النادي
الخميس 11/يونيو/2020 - 01:33 ص
علي نبوي
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على أن النادي الأحمر تعرض لحملة شرسة على مدار أكثر من عامين ونصف، ومؤامرات من أطراف عديدة.
وأضاف مرجان فى تصريحات عبر قناة الأهلي :"الأهلي لديه علاقة طيبة مع الجميع، دورنا هو الحفاظ على قيم ومبادئ النادي، تعرضنا لحملة شرسة من الإعلام، وكانت هناك مؤامرات داخلية وخارجية ضدنا، وكان الرهان هو وحدة الصف والجمهور وأعضاء النادي مع الإدارة، وهو رهان من الكابتن محمود الخطيب".
وتابع :"قرار مجلس الأهلي هو الوحيد الذى يعبر عن الإدارة، القرار جاء بالإجماع، كل القرارات جاءت بالإجماع، الأمر مثبت بالمحاضر الرسمية للاجتماعات، والتى تذهب للجهة الإدارية فى الفترة السابقة"
وواصل: "الأمور خرجت عن نطاق الحقد، وصلنا لمرحلة متدنية من الاخلاق، لا نريد الرد على أحد، نحقق النجاحات بهدوء، وقمنا بعمل لائحة داخلية للنادي الأهلى، الجمعية العمومية صاحبة الحق فى تحديد مصير النادي ولها الحق في اختيار من يمثلها، اللائحة ستطبق على الجميع بدءًا من رئيس النادي وحتى العاملين بداخله".