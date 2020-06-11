مرتضي منصور يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي
الخميس 11/يونيو/2020 - 01:26 ص
رامي بشاي
تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الشكاوى المقدمة ضده بسبب تصريحاته الأخيرة بخصوص أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.".
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي:" لم نخطأ في حق احد عبر منصة نادي الزمالك وكل حديثنا كان مجرد أسئلة لمجلس الأهلي، كان يجب عليهم الرد على الاتهامات بدلا من ان يقولوا اننا نهاجمهم".
وأضاف:" أقول لجماهير نادي الزمالك لا تقلقوا على مرتضى منصور، أنا اكون في غاية السعادة عندما أخوض ٧ معارك في وقت واحد، سعيد جدا بتلقي رسائل الدعم منكم، الحق معانا وربنا معانا والحجة معانا".
وواصل:" تعرضت للسب والقذف ولوالدتي ولكن كل هذه الأمور عند السيد النائب العام المحترم ليأخذ الإجراء القانوني السليم ضد كل المتجاوزين".
وتابع:" انا مجرد وسيلة واتعامل مع الله ونراعي جيدا ظروف رموز نادي الزمالك القدامى، ونسعى للتواجد بجانبهم بشكل مستمر".
وأتم: "بناء على طلب أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك قررنا مد فترة تجديد الاشتراكات لمدة أسبوع آخر بعدما كان اليوم اخر موعد للدفع بدون غرامة، نحن في خدمة الاعضاء ونعمل من أجلهم".