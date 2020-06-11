مرتضي منصور يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي









تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الشكاوى المقدمة ضده بسبب تصريحاته الأخيرة بخصوص أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.".





وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي:" لم نخطأ في حق احد عبر منصة نادي الزمالك وكل حديثنا كان مجرد أسئلة لمجلس الأهلي، كان يجب عليهم الرد على الاتهامات بدلا من ان يقولوا اننا نهاجمهم".





وأضاف:" أقول لجماهير نادي الزمالك لا تقلقوا على مرتضى منصور، أنا اكون في غاية السعادة عندما أخوض ٧ معارك في وقت واحد، سعيد جدا بتلقي رسائل الدعم منكم، الحق معانا وربنا معانا والحجة معانا".





وواصل:" تعرضت للسب والقذف ولوالدتي ولكن كل هذه الأمور عند السيد النائب العام المحترم ليأخذ الإجراء القانوني السليم ضد كل المتجاوزين".





وتابع:" انا مجرد وسيلة واتعامل مع الله ونراعي جيدا ظروف رموز نادي الزمالك القدامى، ونسعى للتواجد بجانبهم بشكل مستمر".









وأتم: "بناء على طلب أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك قررنا مد فترة تجديد الاشتراكات لمدة أسبوع آخر بعدما كان اليوم اخر موعد للدفع بدون غرامة، نحن في خدمة الاعضاء ونعمل من أجلهم".



