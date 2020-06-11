مرتضي منصور يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:26 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي


تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الشكاوى المقدمة ضده بسبب تصريحاته الأخيرة بخصوص أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.".

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي:" لم نخطأ في حق احد عبر منصة نادي الزمالك وكل حديثنا كان مجرد أسئلة لمجلس الأهلي، كان يجب عليهم الرد على الاتهامات بدلا من ان يقولوا اننا نهاجمهم".

وأضاف:" أقول لجماهير نادي الزمالك لا تقلقوا على مرتضى منصور، أنا اكون في غاية السعادة عندما أخوض ٧ معارك في وقت واحد، سعيد جدا بتلقي رسائل الدعم منكم، الحق معانا وربنا معانا والحجة معانا".

وواصل:" تعرضت للسب والقذف ولوالدتي ولكن كل هذه الأمور عند السيد النائب العام المحترم ليأخذ الإجراء القانوني السليم ضد كل المتجاوزين".

وتابع:" انا مجرد وسيلة واتعامل مع الله ونراعي جيدا ظروف رموز نادي الزمالك القدامى، ونسعى للتواجد بجانبهم بشكل مستمر".


وأتم: "بناء على طلب أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك قررنا مد فترة تجديد الاشتراكات لمدة أسبوع آخر بعدما كان اليوم اخر موعد للدفع بدون غرامة، نحن في خدمة الاعضاء ونعمل من أجلهم".

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

الموت يفجع المطرب عاصي الحلاني

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

"الري" تكشف عن آخر مستجدات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ أقل من ساعتين

أستاذ جهاز هضمي يفجر مفاجأة عن المناعة والفيتامينات (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:46 ص

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

08:46 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

12:16 ص

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم