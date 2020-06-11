الأرصاد تحذر المواطنين من الخروج وقت الظهيرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة.





طقس الخميس نهارًا





- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





طقس الخميس ليلًا





- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.

- نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.





الوصف الفني لخرائط الطقس





يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن طقس 48 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.





وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهد اليوم الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وأوضحت الهيئة، أن السواحل الشمالية سوف تشهد طقس معتدل، بينما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.





وأشارت الهيئة، الي أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة حالة البحرين المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية غربية، بينما يكون حالة البحر الأحمر مضطرب، وارتفاع الموج من مترين الي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وكشفت الهيئة عن الظواهر الجوية، اليوم الخميس، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مصحوبة الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، نشطة على شمال وجنوب الصعيد وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





ومن المتوقع أن البلاد تشهد يوم الجمعة، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة:





درجات الحرارة المتوقعة الخميس:





تبلغ درجات الحرارة المتوقعة الخميس القاهرة الكبرى العظمي 36 والصغرى 26، والوجه البحري العظمي 36 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 32 والصغرى 23، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 31 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 37 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمي 40 والصغرى 27، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى.29





درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة:



