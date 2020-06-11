إيدراك : مستقبل كامافينجا في ريال مدريد





أكد بنجامين إيدراك الصحفي المقرب من الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي أن مستقبل النجم في ريال مدريد الإسباني.

وأشارت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية إلى أن كامافينجا البالغ من العمر 17 عامًا ارتبط بالانضمام إلى صفوف الملكي بعد أن تألق بشكل ملفت في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وقال إيدراك في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية :"مستقبل كامافينجا في ريال مدريد وليس في باريس سان جيرمان أو أي نادي آخر".

وأضاف:"هذه الفكرة واضحة في رأسه والشك الوحيد هو ما إذا كان سينتقل للملكي هذا الصيف أو الصيف التالي فالنجم الشاب ووالداه لديهم الرغبة في الانتقال إلى ريال مدريد".

وتابع:"لن يواجه أي مشاكل في الاستقرار فهو متواضع ويبتسم دائمًا وليس مثل اللاعبين الفرنسيين الآخرين على غرار نيكولاس أنيلكا أو سمير نصري".