طقس الخميس| شبورة في القاهرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ43 في الصعيد

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الخميس ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.
- نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

تحذير مهم من الأرصاد
وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت -يوم الأربعاء- المواطنين من الخروج في وقت الظهيرة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، خلال اليومين التاليين.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة
وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة 2136
شبين الكوم2035
طنطا2034
دمنهور1932
الإسكندرية1929
بلطيم2030
مطروح1830
السلوم1932
سيوة2437
بورسعيد 2230
دمياط 2129
الزقازيق2135
الإسماعيلية1937
السويس2136
العريش1830
رفح1929
رأس سدر2035
نخل1335
نويبع2336
طابا1933
كاترين1632
الطور2335
شرم الشيخ2739
الغردقة2637
مرسى علم2435
الفيوم2137
المنيا2238
أسيوط2339
سوهاج2540
قنا2642
الأقصر2743
أسوان2843
أبوسمبل2742
الوادي الجديد2642
شلاتين2638
أبورماد2537
حلايب2734
رأس حدربة2633

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