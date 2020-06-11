طقس الخميس| شبورة في القاهرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ43 في الصعيد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الخميس نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





طقس الخميس ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.

- نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





تحذير مهم من الأرصاد

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت -يوم الأربعاء- المواطنين من الخروج في وقت الظهيرة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، خلال اليومين التاليين.





بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي: