محمد يحيى: رد فعل الأهلي لحسام عاشور كان عنيفا ولا يتناسب مع تاريخه

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:19 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
علي نبوي



قال الناقد الرياضي محمد يحيى إن ما فعله النادي الأهلي مع حسام عاشور بسحب العرض الذي قدم له كان عنيفًا للغاية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت ٢ :"رد فعل الأهلي بسحب عرض حسام عاشور كان عنيفا للغاية، بعدما ارتكب خطأ واحدًا يتم معاقبته بهذا الأمر خاصة وأن تاريخ حسام عاشور كبيرًا للغاية مع النادي وصاحب بطولات كثيرة مع النادي الأحمر".

وزاد :"الأهلي كان يقصد من وراء رد فعل معاقبة شخص أخر غير حسام عاشور".

وتطرق للحديث عن ما يحدث بين قناتي الأهلي والزمالك :"ما نراه من تراشق لم نراه قبل ذلك وهناك حالة اندهاش مما يحدث".

وتابع :"ما يحدث بين قناتي الأهلي والزمالك هو أسلوب الغرض منه السيطرة وزيادة نسبة المشاهدة خاصة وأن قناة الزمالك ظهرت منذ فترة قليلة".

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