محمد يحيى: رد فعل الأهلي لحسام عاشور كان عنيفا ولا يتناسب مع تاريخه

محمد يحيى: رد فعل الأهلي لحسام عاشور كان عنيفا ولا يتناسب مع تاريخه
الخميس 11/يونيو/2020 - 01:19 ص
علي نبوي
قال الناقد الرياضي محمد يحيى إن ما فعله النادي الأهلي مع حسام عاشور بسحب العرض الذي قدم له كان عنيفًا للغاية.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت ٢ :"رد فعل الأهلي بسحب عرض حسام عاشور كان عنيفا للغاية، بعدما ارتكب خطأ واحدًا يتم معاقبته بهذا الأمر خاصة وأن تاريخ حسام عاشور كبيرًا للغاية مع النادي وصاحب بطولات كثيرة مع النادي الأحمر".
وزاد :"الأهلي كان يقصد من وراء رد فعل معاقبة شخص أخر غير حسام عاشور".
وتطرق للحديث عن ما يحدث بين قناتي الأهلي والزمالك :"ما نراه من تراشق لم نراه قبل ذلك وهناك حالة اندهاش مما يحدث".
وتابع :"ما يحدث بين قناتي الأهلي والزمالك هو أسلوب الغرض منه السيطرة وزيادة نسبة المشاهدة خاصة وأن قناة الزمالك ظهرت منذ فترة قليلة".