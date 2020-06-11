"الشرقية للدخان" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السجائر (فيديو)

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال هاني أمان، رئيس الشرقية للدخان، إنهم يواجهون كل عام ظاهرة تخزين السجائر في يونيه من قبل التجار لرفع أسعارها.

وأشار "أمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن منع الشيشة وإغلاق المقاهي جعل الإقبال متزايدًا على السجائر.

وتابع: "نحاول الحفاظ على ثبات الإنتاج في هذه الفترة رغم أزمة كورونا، ولم نرفع أسعارنا من فبراير، وسعر الكليوباترا 18 جنيه، والبوكس 19 جنيه".

حملات ضد المتلاعبين
في سياق آخر، ضبط رجال الأجهزة الأمنية، 308 قضايا تلاعب في أسعار وحجب السجائر، خلال مواصلة حملاتها لمكافحة جرائم التلاعب فى أسعار السلع وحجبها عن التداول بالأسواق خلال 24 ساعة.

وواصلت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المُكبرة بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.

نجحت في ضبط 308 قضايا سجائر متنوعة "بيع بأزيد من السعر، حجب عن التداول" بإجمالي مضبوطات 145664 عبوة سجائر.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

رفع أسعار الكهرباء
وفي وقت سابق، عقد وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر، مؤتمرا صحفي للإعلان عن أسعار بيع الطاقة الكهربائية خلال الخمسة أعوام المالية القادمة.

وأكد "شاكر"، أن نسبة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضي 21%.

وقال الوزير إن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلوواط، لكن مع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

وأشار شاكر إلى أنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد انتهت من إضافة 6 آلاف كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.

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