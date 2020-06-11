الإعلان عن مواعيد المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:04 ص
دوري ابطال اوربا
دوري ابطال اوربا
علي ماهر حلمي


كشفت تقارير صحفية أوروبية اليوم عن مواعيد عودة مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم والتي توقفت منذ شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم.

‏وذكرت قناة RMC الفرنسية أن بطولة دوري ابطال اوروبا سوف تعود في شهر اغسطس المقبل وستكون المباريات من جولة واحدة بعد لعب مباريات الاياب المتبقية اما دور الثمن النهائي سوف يكون في يوم 10 اغسطس وستقام المباراة️ النهائية في لشبونة بالبرتغال بدلا من تركيا.

ومن المنتظر أن يعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد وأماكن المباريات المتبقية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي هذا الشهر.

وكشفت تقارير عالمية اليوم أنه لأول مرة منذ وقت طويل سيقام دور ربع ونصف النهائي مباراة واحدة فقط في ملعب محايد، على أن يكون النهائي في العاصمة البرتغالية لشبونة يوم 23 أغسطس.

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