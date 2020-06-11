مرتضي منصور ينتقد تصريحات فاروق جعفر.. ويوجه رسالة إلى الغندور









رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحات الإعلامي خالد الغندور بتوجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر قناة الأبيض.





وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي: "نتمنى السلامة لنجلهةة خالد الغندور بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، وأشكر الكابتن طارق يحيي على تواجده السريع بدلا من الكابتن خالد الغندور في حلقة اليوم".





وأضاف :"نعزي أنفسنا ونعزي الأسرة الصحفية في رحيل الناقد الرياضي محمد صيام ابن السويس المحترم، وقرر إطلاق اسمه على احدى القاعات الموجودة في المبنى الاجتماعي بالنادي".



