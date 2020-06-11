مرتضي منصور ينتقد تصريحات فاروق جعفر.. ويوجه رسالة إلى الغندور
الخميس 11/يونيو/2020 - 01:02 ص
رامي بشاي
رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحات الإعلامي خالد الغندور بتوجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر قناة الأبيض.
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي: "نتمنى السلامة لنجلهةة خالد الغندور بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، وأشكر الكابتن طارق يحيي على تواجده السريع بدلا من الكابتن خالد الغندور في حلقة اليوم".
وأضاف :"نعزي أنفسنا ونعزي الأسرة الصحفية في رحيل الناقد الرياضي محمد صيام ابن السويس المحترم، وقرر إطلاق اسمه على احدى القاعات الموجودة في المبنى الاجتماعي بالنادي".
وتابع: "اتحفظ على تصريحات الصديق فاروق جعفر بأن مجلس الأهلي محترم، هؤلاء لم يحترمونا ونحن لسنا بضعفاء، وأقول للكابتن خالد الغندور لا يجب ذكر أو شكر سيد عبد الحفيظ على قناة نادي الزمالك".