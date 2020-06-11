مرتضي منصور ينتقد تصريحات فاروق جعفر.. ويوجه رسالة إلى الغندور

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:02 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي


رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحات الإعلامي خالد الغندور بتوجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر قناة الأبيض.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي: "نتمنى السلامة لنجلهةة خالد الغندور بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، وأشكر الكابتن طارق يحيي على تواجده السريع بدلا من الكابتن خالد الغندور في حلقة اليوم".

وأضاف :"نعزي أنفسنا ونعزي الأسرة الصحفية في رحيل الناقد الرياضي محمد صيام ابن السويس المحترم، وقرر إطلاق اسمه على احدى القاعات الموجودة في المبنى الاجتماعي بالنادي".

وتابع: "اتحفظ على تصريحات الصديق فاروق جعفر بأن مجلس الأهلي محترم، هؤلاء لم يحترمونا ونحن لسنا بضعفاء، وأقول للكابتن خالد الغندور لا يجب ذكر أو شكر سيد عبد الحفيظ على قناة نادي الزمالك".

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