عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:46 ص
محسن عادل
محسن عادل
أحمد الشيخ




توفى محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار السابق، ونائب رئيس البورصة السابق، بإحدى المستشفيات، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 

وشغل محسن عادل منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بين 2018 و2019، ونائب رئيس البورصة المصرية والمستشار المالى للمركز المصرية للدراسات الاقتصادية، وعضو الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (ايما)، كما يعمل كمحاضر فى مجال التمويل بمدرسة سليسكا لإدارة الأعمال (ESLSCA) ومحاضر فى مجالات الاستثمار والتمويل والتحليل المالى وصناديق الاستثمار والحوكمة بالمعهد المصرفى السعودى ومركز المديرين المصرى ومعهد الخدمات المالية المصرى بالإضافة إلى عدد من الجامعات والمنتديات والمحافل العلمية فى مجال اسواق المال والتمويل والاستثمار، بالإضافة لكونه محاضرًاً فى مجال أسواق المال المصرية والعربية بعددًا من القنوات العربية والمصرية و العالمية.


 

سبق لمحسن عادل أن شغل مقعد عضو مجلس البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصرى للدورة 2013-2017، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017، كما شغل سابقًاً نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار السابق، وعمل كعضواً منتدباً لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (شركة صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمى حالياً).



 

كما عمل محسن كمستشاراً مالياً سابقاً لعددًا من شركات الوساطة فى الأوراق المالية والشركات المصدرة بالبورصة المصرية بالاضافة إلى كونه مستشارًاً للتحليل المالى لعددًا من الصحف المصرية المتخصصة.



 

يحمل محسن عادل درجة دبلوم الدراسات العليا فى تحليل سوق الأوراق المالية من جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما يحمل درجة البكالريوس فى التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان.

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