مرجان: هناك من يريد إحداث فتنة في الرياضة المصرية ونحترم الميثاق الأوليمبي واللوائح والقوانين
الخميس 11/يونيو/2020 - 12:56 ص
علي نبوي
قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي الأهلي إن هناك من يريد إحداث فتنة فى الرياضة المصرية، مؤكدًا بأن بعضهم فشل فى إحداث الوقيعة بين أطياف الشعب المصري باستغلال السياسة.
وأضاف فى تصريحات عبر قناة النادي الأهلي الفضائية:" الأهلي لم يكن طرفا أو سببا فى أزمة، النادي دائما كان يتدخل لكل الأزمات، ويدعم فى الوصول إلى حلول لكل الأزمات".
وتابع:" الأهلي يحترم الميثاق الأوليمبي واللوائح والقوانين، وأول هذه المواثيق عدم خلط الرياضة بالسياسة، ولكن وطنية الأهلي وجماهيره والجمعية العمومية والإدارة لا أحد يزايد عليها مطلقا".
وواصل:" ليس من حق أى شخص، أن يقوم بتشويه النادى الأهلي، البعض حاول فعل ذلك، لكنه لم ولن يستطيع، تسلمنا الأهلي كأمانة وسنسلمها بشكل أفضل، عهدنا على ذلك مع جميع مجالس الإدارات فى تاريخ النادى، ملتزمون بعدم خلط الرياضة بالسياسة".
وزاد: "نتعرض منذ عدة أعوام لهجمات شرسة، منذ 2002 - 2014 حقق النادي طفرة عالمية ورياضية خاصة كرة القدم، بالإضافة إلى الألعاب الآخرى، التى وصلنا فيها للعالمية، لعبنا خمس مرات فى بطولة كأس عالم للأندية، وفى عهد الكابتن صالح سليم حاز النادي الأهلي على لقب نادى القرن".
وأردف: "لدينا حصيلة بطولات وكؤوس، وأبناء الأهلى يفخرون بذلك، لا أحد يستطيع المزايدة على أخلاق حسن حمدى أو الخطيب".
واستطرد: "الخطيب عندما قرر الدخول إلى المعترك الانتخابي اختار شعار معين، بعيدا عن الأهلي فوق الجميع الذى يفسره البعض المغرضين بشكل سيئ، لكن هو تفضيل مصلحة النادي فوق المصالح الشخصية، مثل مصلحة الدولة المصرية القوية، هناك من له غرض يوميا أن يفسد حياة المصريين بالفتنة، لم يستطعيوا الفتنة بين المسلم والمسيحى، فاتجهوا للرياضة".
وأكمل: "طالبنا الجميع بعدم الانسياق وراء الفتن، وأن يظل الجمهور خلف النادي الأهلي، الجميع ملتزم بدوره داخل النادى، الجمهور هو رقم واحد من يحاسب الجماهير والإدارات واللاعبين، نخاف على جمهورنا ولا نريد تأجيج مشاعره، دور النادي هو التوعية".
وأضاف: "الأهلي بدون الدولة المصرية لن يكون قويا، نريد أن يكون الجميع فى وضع قوى، عندما فازت مصر ببطولات أمم إفريقيا، كان الفريق الكروى أفضل نادٍ فى مصر ووصل إلى كأس العالم للأندية، المنتخبات القومية يمثلها لاعبين من الأهلي، وفى فترات آخرى لاعبين من أندية آخرى مثل الزمالك والمقاولون العرب".
وتابع:" فزنا بدوري أبطال إفريقيا 2012 و 2013 بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال توقف المنافسات الكروية، كانت إرادة الله أن يكون مصدر السعادة هو النادي الأهلى، وخلال تلك الفترة كنا نسدد المستحقات رغم الأزمة الكبيرة".
وواصل مرجان: "كنا نمر بأزمة مالية، ولا يوجد سوى 5 مليون جنيه، فطلب منا الكابتن حسن حمدى أما بدء العمل فى فرع الشيخ زايد أو تسديد الرواتب، فاختارنا دفع حقوق العمال، والمحافظة عليهم".