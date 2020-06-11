شريف منير يشارك جمهوره أول صورة لبناته





شارك الفنان شريف منير، جمهوره لأول مرة صورة لابنتيه كاميليا وفريدة، بعد أن كان حريصًا دائمًا أن يبعدهما عن الأنظار.ونشر منير، صورة بناته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلّق قائلًا: "فريده شريف منير اللى قاعده .. كاميليا شريف منير اللى نايمه.. تصوير: كاميليا شريف منير".يُشار إلي أن الفنان شريف منير تزوج مرتين، وأثمر زواجه الأول عن ابنته اسما التي كانت تقدم معه برنامج "أنا وبنتي" وابنه فؤاد، ثم تزوج للمرة الثانية وأنجب فريدة وكامليا.يُذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير، مسلسل "ونحب تاني ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وتم عرضه في موسم رمضان 2020.