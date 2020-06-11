شريف منير يشارك جمهوره أول صورة لبناته

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:56 ص
شريف منير
شريف منير
أماني سلام
شارك الفنان شريف منير، جمهوره لأول مرة صورة لابنتيه كاميليا وفريدة، بعد أن كان حريصًا دائمًا أن يبعدهما عن الأنظار.

ونشر منير، صورة بناته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلّق قائلًا: "فريده شريف منير اللى قاعده .. كاميليا شريف منير اللى نايمه.. تصوير: كاميليا شريف منير".

يُشار إلي أن الفنان شريف منير تزوج مرتين، وأثمر زواجه الأول عن ابنته اسما التي كانت تقدم معه برنامج "أنا وبنتي" وابنه فؤاد، ثم تزوج للمرة الثانية وأنجب فريدة وكامليا.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير، مسلسل "ونحب تاني ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وتم عرضه في موسم رمضان 2020.

شريف منير يشارك جمهوره أول صورة لبناته
شريف منير يشارك جمهوره أول صورة لبناته

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاميليا فريدة شريف منير بنات شريف منير انستجرام اسما شريف منير

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الموت يفجع المطرب عاصي الحلاني

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يوم

أستاذ جهاز هضمي يفجر مفاجأة عن المناعة والفيتامينات (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 10 ساعات

"الشرقية للدخان" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السجائر (فيديو)

منذ 37 دقيقة

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

هكذا.. وجه الفنان شريف منير الشكر للجمهور السكندري (صورة)

بالجيب شورت.. حفيدة شريف منير في أول يوم دراسي

ياسمين عبدالعزيز تغازل جمهورها بصورة من كواليس"ونحب تاني ليه"

شريف منير وأسما يوقعان عقد برنامج ''أنا وبنتي" مع القناة الأولى المصرية

شريف منير لجمهوره: "إن شاء الله قريباً كده أوكي"

شريف منير يشجع بناته علي الطبخ وتقديم أشهى الأكلات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:46 ص

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

08:46 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

12:19 ص

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

12:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم