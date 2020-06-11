"قناة السويس" عن مرور ثاني أكبر سفينة في العالم: شيء يسعدنا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة مازالت جاذبة للسفن العملاقة وتداول الحاويات العملاقة، موضحًا أن اليوم مرت ثاني أكبر سفينة في العالم من القناة، وتابع:" ثقة في أداء العمل بالقناة والقائمين عليها والمرشدين بها.. ثقة عالية، وشيء يسعدنا ويعطينا أمل، خاصة أن هناك تراجع في حركة الملاحة عالميًا بسبب أزمة كورونا".





وأضاف "ربيع "خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، أن سفينة اليوم تعد الثانية من أجمالي 12 سفينة من ذات الحجم ستمر خلال العام الحالي، مشددًا على أن التخفيضات التي تعمل بها القناة جذبت العديد من السفن الكبرى.





وأكد "ربيع"، أن رغم تراجع تداول الحاويات عالميًا، إلا أن القناة لم تتأثر كثيرًا، لافتًا إلى أن القناة اتبعت الإجراءات الطبية منذ أول يوم لظهور كورونا، بالإضافة إلى الاستراتيجية المتبعة بها جعلتها موضع ثقة من كافة المتعاملين معها.





وعبرت المرفق الملاحي لهيئة قناة السويس ظهراليوم الأربعاء ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم HMM OSLO في أولي رحلاتها البحرية على الإطلاق منذ تدشينها.





وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان لها أن السفينة العملاقة هى الثانية ضمن سلسلة تضم ١٢ سفينة هم الأكبر عالميا والمقرر عبورهم لقناة السويس والتابعة للخط الملاحي الكوري الجنوبي متجهة إلى ميناء روتردام بهولندا ضمن قافلة الجنوب عبر قناة السويس الجديدة.

وتبلغ حمولة السفينة العملاقة 19504 حاوية مكافئة وقدرتها الاستيعابية تصل إلى 320820حاوية والحمولة الكلية السفينة تبلغ 230الف طن وطول السفينة 400 متر وعرضها 61 متر ونصف.



وتم بناؤها في إحدى ترسانات كوريا الجنوبية، وسيتم تقديم حوافز بالموانئ المصرية لسفن الحاويات وفقا لنتائج المباحثات التي تمت في لندن.