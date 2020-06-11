"قناة السويس" عن مرور ثاني أكبر سفينة في العالم: شيء يسعدنا

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة مازالت جاذبة للسفن العملاقة وتداول الحاويات العملاقة، موضحًا أن اليوم مرت ثاني أكبر سفينة في العالم من القناة، وتابع:" ثقة في أداء العمل بالقناة والقائمين عليها والمرشدين بها.. ثقة عالية، وشيء يسعدنا ويعطينا أمل، خاصة أن هناك تراجع في حركة الملاحة عالميًا بسبب أزمة كورونا".

وأضاف "ربيع "خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، أن سفينة اليوم تعد الثانية من أجمالي 12 سفينة من ذات الحجم ستمر خلال العام الحالي، مشددًا على أن التخفيضات التي تعمل بها القناة جذبت العديد من السفن الكبرى.

وأكد "ربيع"، أن رغم تراجع تداول الحاويات عالميًا، إلا أن القناة لم تتأثر كثيرًا، لافتًا إلى أن القناة اتبعت الإجراءات الطبية منذ أول يوم لظهور كورونا، بالإضافة إلى الاستراتيجية المتبعة بها جعلتها موضع ثقة من كافة المتعاملين معها.

وعبرت المرفق الملاحي لهيئة قناة السويس ظهراليوم الأربعاء ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم HMM OSLO في أولي رحلاتها البحرية على الإطلاق منذ تدشينها. 

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان لها أن السفينة العملاقة هى الثانية ضمن سلسلة تضم ١٢ سفينة هم الأكبر عالميا والمقرر عبورهم لقناة السويس والتابعة للخط الملاحي الكوري الجنوبي متجهة إلى ميناء روتردام بهولندا ضمن قافلة الجنوب عبر قناة السويس الجديدة. 
وتبلغ حمولة السفينة العملاقة 19504 حاوية مكافئة وقدرتها الاستيعابية تصل إلى 320820حاوية والحمولة الكلية السفينة تبلغ 230الف طن وطول السفينة 400 متر وعرضها 61 متر ونصف.

وتم بناؤها في إحدى ترسانات كوريا الجنوبية، وسيتم تقديم حوافز بالموانئ المصرية لسفن الحاويات وفقا لنتائج المباحثات التي تمت في لندن.

ويعد الخط الملاحي HMM هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية، وتستخدم تلك الباخرة لخدمة خط آسيا إلى أوروبا، ولم يستجيب الخط لدعوات المرور من طريق رأس رجاء الصالح بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.

ووجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، القناة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان، من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي.

وأكد "ربيع" أن قناة السويس الجديدة نجحت في تعزيز المكانة الرائدة للقناة بمثابة حلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، ورفع كفاءتها.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تظل هي الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملائمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة، لاسيما سفن الحاويات التي حظيت بأهمية بالغة في الآونة الأخيرة، في ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل نفقات التشغيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قناة السويس عبور أضخم سفينة بوابة الفجر الفجر التاسعه

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. دعوى قضائية في نيويورك تتهم قطر بتمويل قتل أمريكيين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 12 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري السابق: إثيوبيا رفعت سقف توقعات شعبها من سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل عبور أكبر سفينة حاويات في العالم لقناة السويس الجديدة

الفريق أسامة ربيع:" عبور أكبر سفينة حاويات في العالم قناة السويس بحمولة 234 ألف طن

قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات في العالم (صور)

رئيس هيئة قناة السويس: حوافز وتخفيضات لجذب خطوط ملاحية جديدة (فيديو)

لحظة عبور أكبر سفينة حاويات في العالم من قناة السويس (فيديو)

رئيس هيئة قناة السويس: جاهزون للتعامل مع أكبر وأحدث السفن العالمية (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

12:46 ص

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

08:46 م

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم