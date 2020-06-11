إذاعة القرآن الكريم في صدارة استفتاء "الفجر الفني" - 11 يونيو

تصدرت إذاعة القرآن الكريم في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل إذاعة اليوم الخميس الموافق 11 يونيو، حيث حصدت 14085 صوتًا، بنسبة 49,72%، وجاءت في المركز الثاني إذاعة "شعبي إف إم" حيث حصدت 11083 صوتًا، بنسبة 39,12%.







نبذة عن إذاعة القرآن الكريم







وقد قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق باب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.إذاعة القرآن الكريم مصر هي إذاعة مختصة بإذاعة القرآن والبرامج الإسلامية بدأت في بث إرسالها في 29 مارس 1964.ومن أشهر قرائها عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمود خليل الحصري، محمد رفعت ومحمد صديق المنشاوي.