أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد "الغسالة"

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:37 ص
أحمد حاتم
أحمد حاتم
مصطفى فكيه
شارك الفنان أحمد حاتم، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر "حاتم" بالصورة من كواليس فيلم "الغسالة"، وعلق على الصورة قائلاَ:" لا تنسى اخطاء الماضي.. إغسلها".

فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وتدور أحداثه في ايطار رومانسي.

"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع شركة "دولار فيلم".

ويعد هذا الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعد تقديمهم لفيلم "قصة حب" الذى عُرض في موسم عيد الحب في العام الماضي.

أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد "الغسالة"
أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد "الغسالة"

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