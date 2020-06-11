بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس الخميس

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الخميس ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.
- نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

تحذير مهم من الأرصاد
وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت -يوم الأربعاء- المواطنين من الخروج في وقت الظهيرة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، خلال اليومين التاليين.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة المتوقعة الخميس:
تبلغ درجات الحرارة المتوقعة الخميس القاهرة الكبرى العظمي 36 والصغرى 26، والوجه البحري العظمي 36 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 32 والصغرى 23، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 31 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 37 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمي 40 والصغرى 27، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى.29

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة:
وسجلت درجات الحرارة القاهرة الكبرى العظمي 37 والصغرى 23، والوجه البحري العظمي 36 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 30 والصغرى 21، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 30 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 38 والصغرى 25، وشمال الصعيد العظمي 42 والصغرى 29، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى.29
بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس الخميس
بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس الخميس

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