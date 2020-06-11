"وأنت معايا" لـ تامر حسني والشاب خالد والجريني تحقق 13 مليون مشاهدة (فيديو)





حقق فيديو كليب أغنية "وانت معايا" لـ تامر حسني، والشاب خالد، وعبد الفتاح الجريني نجاحًا كبيرًا جدًا منذ طرحه عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث كسر حاجز الـ 13 مليون مشاهدة.أغنية "وانت معايا" من كلمات وألحان تامر حسني، ومن توزيع موسيقى وريمكس جلال الحمداوي وهندسة صوت ياسر أنور وأمير محروس.ومن ناحية أخرى، حقق الفنان تامر حسني نجاحًا هائلًا بحفل عيد الفطر الذي أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، وبدأ الحفل بأغنية "الأصل مصرى".يُذكر أن آخر أعمال تامر حسني، فيلم "الفلوس" وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، وشارك في بطولته الفنانة زينة وعائشة بن أحمد.