عملاق إنجليزي جديد يتفاوض مع كوتينيو

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:24 ص
كوتينيو
كوتينيو
عبد القادر عرابي



كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، دخول نادِ إنجليزي جديد في سباق التفاوض مع البرازيلي "فيليب كوتينيو" نجم نادي برشلونة والمعار لفريق بايرن ميونخ الألماني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "سبورت" فإن نادي نيوكاسل يونايتد يستهدف ضم كوتينيو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن نيوكاسل تواصل مع كوتينيو لمعرفة رغبته في الإنضمام للنادي الإنجليزي، لا سيما بعد انتقال ملكيته لصندوق الإستثمار السعودي.


وتتابع عدة أندية إنجليزية وضعية كوتينيو بنهاية الموسم، أبرزها تشيلسي وتوتنهام وأرسنال، بالإضافة لنيوكاسل يونايتد.

ويريد كوتينيو العودة للدوري الإنجليزي مجدداً، والذي شهد تألقه من قبل بقميص نادي ليفربول.

وخاض كوتينيو الموسم الجاري معاراً لنادي بايرن ميونخ الألماني، مع وجود بند خيار الشراء بنهاية الإعارة مقابل 120 مليون يورو.


وقرر النادي البافاري رسمياً، عدم تفعيل بند شراء كوتينيو، ليعود إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وانضم كوتينيو لصفوف برشلونة قادماً من نادي ليفربول، في يناير عام 2018، مقابل 145 مليون يورو.

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