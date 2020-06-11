موقف محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:19 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك تحوم حول مشاركة محمد صلاح ونجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين ليفربول وإيفرتون يوم 21 يونيو الحالي وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية بأن كلا من محمد صلاح وروبرتسون لم يشاركا فى آخر مباراة تدريبية لليفربول على ملعب الأنفيلد ملمحة إلى أن غياب هذا الثنائي عن تلك المباراة يثير الكثير من الشكوك حول إمكانية مشاركتهما في مواجهة إيفرتون.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول سيحل ضيفاً على إيفرتون في 21 يونيو الحالي وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي قبل أن يواجه كريستال بالاس يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو الحالي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين بينما سيواجه مانشستر سيتي في الثاني من يوليو المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البطولة المحلية.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. وأن ليفربول سيتوج بطلاً لبطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا إذا تمكن من تحقيق الفوز على كلا من إيفرتون وكريستال بالاس لكن في حال خسارة مانشستر سيتي على أرضه أمام آرسنال في 17 يونيو الحالي فسيضمن الريدز اللقب بمجرد فوزه على إيفرتون.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول الإنجليزي سيقوم بتعديل عقد محمد صلاح نجم الحمر في حال إتمام التعاقد مع الإنجليزي الشاب جادون سانشو نجم بروسيا دروتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرتبط النجم المصري مع ليفربول الإنجليزي بعقد ينتهي في يونيو 2023. 

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