عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

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أعلنت الفنانة مها أحمد، عن وفاة ابن خالتها يدعى "حسام"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وقالت مها: "انا لله وانا اليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الغالى الطيب الحنون الاخ ابن خالتى حسام كوك. دعواتكم بالرحمه".



في سياق منفصل، أعربت الفنانة مها أحمد، عن حزنها الشديد لرحيل الفنان القدير حسن حسني، حيث نشرت له صورة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت قائله: "لا إله إلا الله، ببالغ الحزن والأسي انتقل إلي رحمة الله تعالي الفنان الكبير حسن حسني، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

