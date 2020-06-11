النجم الساحلي يكشف حقيقة التفاوض مع كارتيرون

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:18 ص
كارتيرون
كارتيرون
علي نبوي



كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النادي النجم الساحلي عن أخر التطورات في تفاوض النادي التونسي، مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"إذا كان هناك تفاوض مع أي لاعب أو مدرب لا ندلي بها أي تصريحات إلا من خلال إعلان رسمي".
وتابع :"من حق أي فريق التفاوض مع أي مدرب، هذه هي أمور سرية إلى أن يتم الإعلان".
وزاد :"نتابع الأخبار التي تأتي من نادي الزمالك، وأن النادي الأبيض قدم مقدم مالي جيد للمدرب الفرنسي".
وأشار :"في الوقت الحالي الفريق بدأ في التحضير لاستكمال باقي مباريات الموسم، ولا يوجد أي شيء حاليا حول التفاوض مع حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق".
وواصل :"نحن نبتعد في ترتيب الدوري التونسي، وتركيزنا منصب في الفترة المقبلة على التقدم في الجدول واحتلال المركز الثاني".
وعن الأزمة بين النادي التونسي ونظيره الأهلي قال :"العلاقة ممتازة بين الأهلي والنجم الساحلي، والمشكلة مع كوليبالي سيتم حلها في الوقت القريب، خاصة وأن أزمة كورونا سببت بعض المشاكل المادية".

أخبار تهمك

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

أشرف صبحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن عودة الدوري

منذ ساعة

الموت يفجع المطرب عاصي الحلاني

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد إصابة نجلة خالد الغندور بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الرياضة يعلق على أزمة الزمالك والأهلي

منذ 33 دقيقة

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

10:31 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

08:21 م

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم