النجم الساحلي يكشف حقيقة التفاوض مع كارتيرون













كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النادي النجم الساحلي عن أخر التطورات في تفاوض النادي التونسي، مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"إذا كان هناك تفاوض مع أي لاعب أو مدرب لا ندلي بها أي تصريحات إلا من خلال إعلان رسمي".

وتابع :"من حق أي فريق التفاوض مع أي مدرب، هذه هي أمور سرية إلى أن يتم الإعلان".

وزاد :"نتابع الأخبار التي تأتي من نادي الزمالك، وأن النادي الأبيض قدم مقدم مالي جيد للمدرب الفرنسي".

وأشار :"في الوقت الحالي الفريق بدأ في التحضير لاستكمال باقي مباريات الموسم، ولا يوجد أي شيء حاليا حول التفاوض مع حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق".

وواصل :"نحن نبتعد في ترتيب الدوري التونسي، وتركيزنا منصب في الفترة المقبلة على التقدم في الجدول واحتلال المركز الثاني".