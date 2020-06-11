تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:16 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
علي نبوي


تحدث نجم الكرة المصرية السابق ولاعب الأهلي والزمالك رضا عبد العال عن الأزمة الأخيرة المثارة بين القطبين بشأن لقب نادي القرن والذى حصل عليه المارد الأحمر عام 2000. 

واكد رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو انه ليس مهما من هو لقب القرن الافريقي سواء كان فريق الأهلي او الزمالك والأهم الأ يخرج هذا اللقب من مصر .

واضاف عبد العال في تصريحات خاصه لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي اسلام صادق ان هذا اللقب مهم وشرف لأي نادي في مصر ، وان يكون صاحب هذا اللقب نادي مصري يُعد إضافة قوية للكرة المصرية .

وتابع ان فريقي الأهلي والزمالك من اكبر الاندية في افريقيا نظرا للبطولات التي حققوها وعدم خروج اللقب خارج الفريقين فهو شرف كبير  للدوري المصري  .

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