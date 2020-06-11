إبراهيميوفيتش يحرج إدارة ميلان قبل مواجهة يوفنتوس









أحرج المهاجم الدولي السويدي زلاتان إبراهيميوفيتش لاعب نادي ميلان الإيطالي إدارة الفريق الإيطالي في تدريبات النادي اليوم حيث دخل في نقاش حاد مع إيفان جازيديس المدير التنفيذي للروسونيري.





وقالت شبكة سكاي الإيطالية:" جازيديس المدير التنفيذي لنادي ميلان الإيطالي حضر مران الفريق اليوم، وتحدث مع بعض اللاعبين الكبار الذين أعربوا عن غضبهم من إدارة ميلان وجازيديس خاصة إبراهيموفيتش حيث أرادوا أن تتواصل معهم الإدارة مبكرًا عن الآن، لا سيما أنهم وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 50% بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد".





وأضافت الشبكة الإيطالية الشهيرة:"جازيديس قال للاعبين إن مستقبل المدرب ستيفانو بيولي لم يتحدد بعد، رغم الأنباء المنتشرة بشأن رحيله والتعاقد مع رالف رانجنيك لكن الشهرين المقبلين بمثابة اختبار للجميع في النادي، سواء لاعبين أو مدربين أو المديرين أنفسهم".



