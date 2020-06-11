إدارة الاوليمبى تستعد لعوده فتح الانديه بالبوابات المعقمة

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
قامت إدارة النادى الاوليمبى السكندرى برئاسة المهندس طارق السيد بتركيب عددا من بوابات التعقيم على غرار أندية الاتحاد السكندرى وأصحاب الجياد حفاظا على صحة المترددين من اعضاء النادى لأى سبب رغم تعليق النشاط الرياضى واﻹجتماعى فى الأندية الرياضيه،وذلك انطلاقا من الإجراءات اﻹحترازيه والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

كما يستعد الأوليمبي لعوده فتح الانديه للاعضاء، وعوده الحياه الي ماقبل جائحه كورونا حيث تم هذا بقرار من رئيس الوزراء باغلاق جميع الانديه ومراكز الشباب وتوقف النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد طارق السيد رئيس مجلس اداره نادي الاوليمبي أن النادي ا خذ كل الإجراءات الاحترازيه استعداد لاستئناف النشاط الرياضي والاجتماعي بعد توقف دام اكتر من ثلاث شهور .

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