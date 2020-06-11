سعد لمجرد يحتفل بـ 10 مليون مشترك عبر "انستجرام"









أعرب المطرب المغربي سعد لمجرد، عن سعادته بوصول عدد متابعيه إلى 10 مليون مشترك، وذلك من خلال فيديو له أضافه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".قال "سعد" في الفيديو:" أعزائي المعجبين من جميع أنحاء العالم شكرًا لكم من أعماق قلبي، لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي التي تجعلني كل يوم أحبكم دون قيد أو شرط، شكرًا لكم على هذا الحب والاحترام المذهلين".وعلّق "لمجرد" على الفيديو، قائلًا: "10 ملايين مشترك، المعجبين الكرام أحبكم حد السماء، الله يخليكم ليا، أعدكم مرة أخرى بأنني سأقدم الأفضل من الأفضل لرفع علمنا دائمًا".في سياق متصل، حقق سعد لمجرد ومحمد رمضان نجاحا كبيرا من خلال فيديو كليب "انساي"، الذي يشهد أول تعاون بينهما وهو من إخراج حسام الحسيني.وكان سعد لمجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه علي انستجرام عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد رمضان".