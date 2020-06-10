وزير الرياضة يعلق على أزمة الزمالك والأهلي

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على ما يحدث في الفترة الحالية وحالة الاحتقان والتصريحات بين الأهلي والزمالك.

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على ما يحدث في الفترة الحالية وحالة الاحتقان والتصريحات بين الأهلي والزمالك.