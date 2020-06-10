نجم آياكس بديل بن تشيلويل في ليستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليستر سيتي يخشى رحيل الظهير الأيسر للفريق الإنجليزي بن تشيلويل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك وسط وجود رغبة قوية من كلا من تشيلسي ومانشستر سيتي بالتعاقد معه.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ليستر سيتي يسعى إلى التعاقد مع نيكولاس تاجليفيكو ظهير أيسر آياكس أمستردام الهولندي وذلك لتعويض رحيل بن تشيلويل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تاجليفيكو البالغ من العمر 27 عامًا مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية على رأسها آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين بالإضافة إلى برشلونة الإسباني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي يضع بن تشيلويل كهدف رئيسي له في الصيف المقبل في حين قد تكلف الصفقة خزائن البلوز حوالي 90 مليون يورو كما أن مانشستر سيتي الإنجليزي من أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم الإنجليزي.