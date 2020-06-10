فيفي عبده ورولا شامية يتغزلان في جمال وفاء الكيلاني

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أطلت الإعلام​ية المصرية ​وفاء الكيلاني​، زوجة الممثل السوري ​تيم حسن​، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وبدت من خلالها بإطلالة أنثوية ساحرة.



واعتمدت فستاناً أسود كلاسيكياً قصيراً وضيقاً مكشوفاً عند الصدر والكتفين، وعلقت عليها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بإيموجي عبارة عن قلب باللون الأخضر، وكتبت "وفاء الكيلاني..مصر".



وكانت أولى المعلقات الممثلة فيفي عبده،​ والفنانة رولا شامية، وعلقتا بقلوب حمراء وعلامة إعجاب، وأعربت كلتاهما عن إعجابهما بجمالها.