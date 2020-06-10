الأردن: إصابات كورونا اليوم مقلقة ولا حظر ليوم الجمعة القادم





قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، مساء اليوم الأربعاء، إن المعيار الذي يحدد تنفيذ حظر كامل أيام الجمعة وغيرها، هو مستويات الخطورة الصحية الموضحة في خطة فتح القطاعات.





وذكر "العضايلة" في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن إصابات اليوم المحلية مقلقة، لكن ما زال الوضع الوبائي لا يتطلب حظرا ليوم الجمعة المقبل، ما يضمن استمرار ذلك هو التزامنا جميعا.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 863.



