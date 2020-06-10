الأردن: إصابات كورونا اليوم مقلقة ولا حظر ليوم الجمعة القادم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:43 م
وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة
وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة
وكالات

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، مساء اليوم الأربعاء، إن المعيار الذي يحدد تنفيذ حظر كامل أيام الجمعة وغيرها، هو مستويات الخطورة الصحية الموضحة في خطة فتح القطاعات.

وذكر "العضايلة" في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن إصابات اليوم المحلية مقلقة، لكن ما زال الوضع الوبائي لا يتطلب حظرا ليوم الجمعة المقبل، ما يضمن استمرار ذلك هو التزامنا جميعا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 863.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,404 مليون إصابة، بينهم أكثر من 416 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,712 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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