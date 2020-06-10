بولندا تكسر حاجز 27 ألف أصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 27,668 وعدد الوفيات 1191.

وذكرت وزارة صحة بولندا، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء البولندية، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ الآن 13,411.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,404 مليون إصابة، بينهم أكثر من 416 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,712 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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