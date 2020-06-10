من بطولة محمود عزب وحسن عبد الفتاح.. "أبو عطسه جنان" على يوتيوب وزارة الثقافة غدًا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تُعرض غدًا الخميس علي القناة الرسمية لوزارة الثقافة مسرحية "أبو عطسه جنان" من إعداد محمد مبروك وإخراج هشام عطوة والمستوحاة من قصة موت موظف للكاتب الروسي انطوان تشيكوف.

 

ويقول محمد مبروك مؤلف العرض، إن المسرحية تتناول قصة ممثل صغير يسعى للحصول على دور من خلال التعرف على نجم مشهور ولكنه بمجرد أن يتعرف عليه ويوافق النجم على حصوله على الدور يقوم الممثل الصغير بالعطس في وجهه ويحدث بعدها تحول درامي طريف.

 

العرض من بطولة الفنان محمود عزب وحسن عبد الفتاح واحمد الحلواني و شريهان قطب ديكور محمد جابر موسيقى وألحان محمد مصطفى وياتي ضمن ضمن مبادرة اضحك فكر اعرف التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت إشراف الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي والفنان سامح بسيوني مدير فرقة المواجهة

أخبار تهمك

وزير الرياضة يعلق على أزمة الزمالك والأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الموت يفجع المطرب عاصي الحلاني

منذ ساعة و 28 دقيقة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 21 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 21 ساعة

أشرف صبحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن عودة الدوري

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد إصابة نجلة خالد الغندور بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

10:31 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

08:21 م

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم