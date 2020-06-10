من بطولة محمود عزب وحسن عبد الفتاح.. "أبو عطسه جنان" على يوتيوب وزارة الثقافة غدًا

تُعرض غدًا الخميس علي القناة الرسمية لوزارة الثقافة مسرحية "أبو عطسه جنان" من إعداد محمد مبروك وإخراج هشام عطوة والمستوحاة من قصة موت موظف للكاتب الروسي انطوان تشيكوف.

ويقول محمد مبروك مؤلف العرض، إن المسرحية تتناول قصة ممثل صغير يسعى للحصول على دور من خلال التعرف على نجم مشهور ولكنه بمجرد أن يتعرف عليه ويوافق النجم على حصوله على الدور يقوم الممثل الصغير بالعطس في وجهه ويحدث بعدها تحول درامي طريف.

العرض من بطولة الفنان محمود عزب وحسن عبد الفتاح واحمد الحلواني و شريهان قطب ديكور محمد جابر موسيقى وألحان محمد مصطفى وياتي ضمن ضمن مبادرة اضحك فكر اعرف التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت إشراف الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي والفنان سامح بسيوني مدير فرقة المواجهة