أسعار الذهب اليوم الخميس 11-6-2020.. تذبذب في سعر المعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب المحلي في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مع وجود تذبذب في سعر المعدن الأصفر عالميًا بعد أن تحولت للتراجع بنهاية التعاملات أمس الأربعاء قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بالابقاء على سعر الفائدة.





وتحولت أسعار المعدن الأصفر للخسائر قبيل التسوية مع ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي ورؤيته للاقتصاد في وقت لاحق من اليوم.





وكان المعدن ارتفعت خلال الجلسة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط استبعاد أن تكون معدلات الفائدة السالبة أحد نتائج اجتماع الفيدرالي المقرر إعلانها اليوم.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انكماش أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.1 بالمائة إلى 1720.70 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع عند مستوى خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري من المعدن النفيس عند 1714.2 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 96.184.









أسعار الذهب في مصر





عيار 18 : 658.25 جنيهًا





عيار 21 : 768 جنيهًا





عيار 24 : 877.70 جنيهًا









الجنيه الذهب : 6144 جنيهًا













و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.









وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.









وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.









وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.









وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.







