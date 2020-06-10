لهذا السبب.. نجوى كرم تعبر عن حزنها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:46 م
نجوى كرم
نجوى كرم
لمياء علي
أعربت النجمة اللبنانية ​نجوى كرم،​ عن حزنها الشديد بسبب مايحدث في لبنان مشيرة إلى أنه بلد جميل يملؤه الحزن ويطغى عليه الفساد فهو "مأكول مذموم".

وغردت نجوى، ووصفت ما يمر به اليوم بنشرها صورة عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ​خريطة لبنان​ ملونة ب​العلم اللبناني​ وبخلفية سوداء.

وعلقت نجوى كرم قائله: "وإذا سألوك عن لبنان فقُلْ هو بلدٌ بجمالٍ يوسُف وحزن أبيه وفساد أخوته".

وكتب متابعو نجوى كرم تعليقات كثيرة عندها متضرعين إلى الله أن يحمي لبنان وشعبه.

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