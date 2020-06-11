نائب رئيس جامعة طنطا يفجر مفاجأة عن بيع الأبحاث للطلاب

قال الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا، إن المتاجرة بالأبحاث المطلوبة تثير لعاب تجار الأزمات، موضحًا أن جامعة طنطا، تعد خامس أقدم جامعة على مستوى بها 130 ألف طالب منهم 26 ألف طالب فرق نهائية، و104 ألف الباقون هم الذين طلب منهم أبحاث، متابعًا:" بيع الأبحاث لقمة سهلة يجني من خلفها ملايين الجنيهات".





وأضاف "مبارك" خلال مداخلة هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن بعض تجار الأزمات يبيعون الورقة البحثية بـ150 جنيهًا، للمادة الواحدة من أصل 6 مواد على 104 ألف طالب بالجامعة، معقبًا: "لو 50% من الـ104 ألف طالب لجأ لبائعي الأبحاث سيجنون.. 45 مليون جنيه وهذا رقم يثير لعاب تجار الأزمات".





وناشد "مبارك"، التهرب الضريبي بملاحقة تجار الأزمات وردعهم، مشددًا على أن التعلم يهدف إلى اكتساب مهارة وليس تلقين.





كانت جامعة طنطا قد أعلنت بدء تفعيل المنصة الإلكترونية الجديدة للطلاب بجميع كليات الجامعة خلال أيام، بهدف الاطلاع على المعايير والموضوعات البحثية ورفع الأبحاث التي قام الطلاب بإعدادها، مؤكدًة أن المنصة تعد الأداة الوحيدة التي سيتم من خلالها رفع الأبحاث الخاصة بطلاب الجامعة ولا يعتد بأي بحث يتم نشره إلا من خلال هذه المنصة، لافتة إلى تفعيل المنصة رسميا بدءًا من السبت 16 مايو 2020، حيث يبدأ الطلاب رفع الأبحاث الخاصة بهم وذلك طبقًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات بشأن ضوابط تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020، عن طريق تقديم أبحاث أو مشروعات بحثية ومقالة بحثية أو بحث مرجعي.