نائب رئيس جامعة طنطا يفجر مفاجأة عن بيع الأبحاث للطلاب

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:46 ص
الدكتور الرفاعي مبارك
الدكتور الرفاعي مبارك
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا، إن المتاجرة بالأبحاث المطلوبة تثير لعاب تجار الأزمات، موضحًا أن جامعة طنطا، تعد خامس أقدم جامعة على مستوى بها 130 ألف طالب منهم 26 ألف طالب فرق نهائية، و104 ألف الباقون هم الذين طلب منهم أبحاث، متابعًا:" بيع الأبحاث لقمة سهلة يجني من خلفها ملايين الجنيهات".

وأضاف "مبارك" خلال مداخلة هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن بعض تجار الأزمات يبيعون الورقة البحثية بـ150 جنيهًا، للمادة الواحدة من أصل 6 مواد على 104 ألف طالب بالجامعة، معقبًا: "لو 50% من الـ104 ألف طالب لجأ لبائعي الأبحاث سيجنون.. 45 مليون جنيه وهذا رقم يثير لعاب تجار الأزمات".

وناشد "مبارك"، التهرب الضريبي بملاحقة تجار الأزمات وردعهم، مشددًا على أن التعلم يهدف إلى اكتساب مهارة وليس تلقين.

كانت جامعة طنطا قد أعلنت بدء تفعيل المنصة الإلكترونية الجديدة للطلاب بجميع كليات الجامعة خلال أيام، بهدف الاطلاع على المعايير والموضوعات البحثية ورفع الأبحاث التي قام الطلاب بإعدادها، مؤكدًة أن المنصة تعد الأداة الوحيدة التي سيتم من خلالها رفع الأبحاث الخاصة بطلاب الجامعة ولا يعتد بأي بحث يتم نشره إلا من خلال هذه المنصة، لافتة إلى تفعيل المنصة رسميا بدءًا من السبت 16 مايو 2020، حيث يبدأ الطلاب رفع الأبحاث الخاصة بهم وذلك طبقًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات بشأن ضوابط تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020، عن طريق تقديم أبحاث أو مشروعات بحثية ومقالة بحثية أو بحث مرجعي.

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط صاحب مكتبه في سبرباي، نصب على عدد من طلاب كلية الآداب، جامعة طنطا، بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل عمل الأبحاث، ثم هرب.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا بتجمع عدد من الطلاب أمام مكتبه، قام بالنصب عليهم بالاستيلاء على أموال منهم مقابل عمل الأبحاث الخاصة بامتحانات نهاية العام.

وتبين أن صاحب المكتبة يدعي "ا.ا" قام بعمل حملة دعائية علي مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها عن قيامه بعمل وكتابة الابحاث الجامعية للطلبة مقابل مبالغ مالية علي أن يتم الدفع مقدما من جانب الطلبة، ثم فوجئوا باختفاؤه لعدة أيام ومعه الموظفين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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