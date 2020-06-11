تعرف على مقلب زهرة العلا في جارها التركي كاد أن يتسبب فى جنونه

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:03 ص
زهرة العلا
زهرة العلا
ريهام كمال
تعد الفنانة زهرة العلا، واحدة من نجمات زمن الفن الجميل التي استطاعت أن تقدم الأدوار المختلفة، كما تميزت بخفة الظل والشقاوة منذ صغرها.

ولعل هذا المقلب التي قامت به في جارها التركي يثبت خفة الظل التي كانت تمتلكها زهرة العلا، وروحها المرحة.

كانت زهرة العلا، في هذا الوقت تقيم في حي السيدة وكان أحد جيرانها من الأتراك رجل أرمل عجوز، وفي يوم شم النسيم وجدت على حافة نافذة العجوز طبقًا به "فسيخة كبيرة".

أحضرت زهرة العلا دبوسًا وجعلته على شكل صنارة، ثم وضعت فيه خيطًا واصطادت الفسيخة ووضعت بدلًا عنها فسيخة أصغر حجمًا، وانتظرت لترى ردة فعل جارها التركى الذي من الواضح أنه لم يلاحظ تغيير الفسيخة.

دخل الجار التركي منزله واصطادت زهرة العلا، الفسيخة الصغيرة ووضعت بدلًا عنها أخرى أصغر منها، وعندما خرج الجار لينظر إلى الفسيخة بدأ فى عينيه الرعب وأخذ يشير إلى الطبق ويبدو أنه يخاطبه.

وفجأة انقلب يصرخ بالتركية ويشد شعره وسرعان ما أقبل وفى يده مكنسة طويلة وبضربة واحدة أطار الطبق والفسيخة إلى المنور.

وقالت زهرة العلا، عن ذلك بأنه خُيل له بأن داخل الفسيخة عفريت.

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