أشرف صبحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن عودة الدوري

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه يتابع كافة المشروعات الخاصة بالرياضة المصرية، كما نفى ما تردد حول القيمة الكبيرة التي ستتكلفها الدولة حال عودة النشاط الكروي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"نتابع جميع مشروعتنا ومن بينها الاستادات وغدًا سنتابع صالة برج العرب، والتي ستحضن هي الأخرى بطولة كأس العالم لكرة اليد".

وزاد :"صالات الألعاب الرياضية والأندية الصحية من الأنشطة التي ستعودة مع عودة الأمور إلى طبيعتها".


وتابع :"ما تررد عن التكلفة المالية لعودة الدوري مبالغ فيها وتحدثت مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن هذا الأمر وستكون التكلفة أقل".


وأشار :"عمرو الجنايني يتابع كافة الترتيبات من أجل عودة النشاط الرياضي".

وزاد :"علينا أن نضع نفسنا في عودة الحياة إلى طبيعتها مثل باقي العالم، وعلينا أن نتذكر أن هذه الجائحة جاءت في العالم كله".

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