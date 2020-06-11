الطبيب الذي فقد بصره بسبب كورونا: تحسنت بعد عودتي للمنزل

قال الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره خلال علاجه مصابي كورونا، إنه يستكمل علاجه في المنزل ويذهب للمركز الطبي كل أسبوع لمتابعة العلاج، لافتا ًإلى أن أهل قريته استقبلوه بالترحاب بعد عودته لمنزله.





وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأربعاء، أنه اتفق على ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لأهله ومن يودون زيارته، لافتًا إلى أن نفسيته أفضل بعد عودته للمنزل.





وأوضح الطبيب الذي فقد بصره خلال علاجه مصابي كورونا، أنه شعر أن ابنه كبر، حيث لم يره منذ فترة، موضحا أن نتيجة تحاليله سلبية، وبالتالي يستطيع التعامل مع أسرته.



