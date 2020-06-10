ميريام فارس تكسر ملل الحجر المنزلي بهذه الطريقة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:45 م
ميريام فارس
ميريام فارس
لمياء علي

حاولت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ كسر حاجز الملل أثناء الحظر والحجر المنزلي، ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت عبر إنستجرام مجموعة من الهدايا والرسائل التي تلقتهم من المتابعين ولاتزال تحتفظ بها منذ بداية مشوارها الفني، وهي دائمًا تحرص على مشاركة جمهورها تفاصيل حياتها.

يذكر أن ميريام فارس حرصت منذ أيام أيضًا على مشاركة جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو لها من داخل منزلها أثناء فترة العزل الصحي لعدم الإصابة بفيروس كورونا، والتي استغلتها من أجل ممارسة التمارين الرياضية للمحافظة على لياقتها البدنية.

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