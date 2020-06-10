وزير الشباب والرياضة: سيتم فتح الأندية ومراكز الشباب بشكل تدريجي منتصف يونيو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن فتح الأندية ومراكز الشباب سيكون بشكل تدريجي بداية من منتصف شهر يونيو الجاري.

 

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"منذ إعلان مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي في منتصف شهر يونيو وهناك اجتماعات متتالية لبحث هذه الألية".

 

وتابع :"عقدنا جلسات مع اتحاد الكرة من أجل وضع سيناريو لعودة النشاط الكروي بداية من منتصف يونيو وحتى 30 من الشهر ذاته".

 

وواصل :"بداية الأسبوع المقبل وتحديدا يومي السبت أو الأحد ستكون الرؤية كاملة لكافة التفاصيل، ومناقشة بعض الملفات العامة لكرة القدم، والفترة المقبلة".

 

وأشار :"يوم 15 من يونيو الجاري سنبدأ بعودة النشاط، وعسى لعودة الأمور إلى طبيعتها بشكل تدريجي".

 

وأوضح :"يوم 15 من يونيو الجاري هو بداية فتح الأندية ومراكز الشباب لأن فترة التوقف كانت طويلة، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة لفتح باب الاشتراكات من أجل الجانب الاقتصادي".

 

وزاد :"ليس معنى هذا أن الفرق الرياضية ستبدأ التدريبات، فمن 15 إلى 30 يونيو الجاري هي فترة للتجهيز، واستقرار الأداء الإداري لعودة النشاط".

 

وأوضح :"ندرك جيدا أهمية كرة القدم ومكانتها الخاصة لدى المصريين".

 

وزاد :"بداية أغسطس المقبل هو الموعد الأنسب لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى بعدما توقف لفترة".

 

وأكمل :"لا بد أن يكون لدى الجميع الحماس المدروس لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى، والرغبة واضحة لدى الدولة لعودته مثلما فعلت العديد من الدول".

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