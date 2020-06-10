الترجي يزاحم الزمالك على صفقة "المثلوثي"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:28 م
حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية تونسية، أن نادي الترجي التونسي قرر مزاحمة الزمالك، في صفقة حمزة المثلوثي نجم الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت صحيفة "المغرب" التونسية، أن رئيس نادي الترجي حمدي المؤدب، وضع "المثلوثي" كحل بديل، حال فشل التعاقد مع حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.

 

وأكملت الصحيفة، أن الترجي يخطط لضم حمدي النقاز أولا،  ولكن حال عدم التوصل إلى اتفاق أو ارتفاع سعر اللاعب بدخول أندية أخرى، جعل المؤدب، يضع المثلوثي، كحل بديل حال فشل المفاوضات مع النقاز.

 

يذكر أن تقارير تونسية كانت قد كشفت في وقتٍ سابق، عن دخول نادي الترجي التونسي، سباق ضم حمدي النقاز، مع كلٍ من النجم الساحلي والوداد المغربي.

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