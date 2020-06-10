البيت الأبيض: العمل على المقترحات بشأن إصلاح الشرطة فى مرحلته النهائية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
أعلنت كايلي ماكيناني، المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن وضع البيت الأبيض اللمسات الأخيرة على مقترحات إصلاح الشرطة، ودافع عن أفرادها وطالب بعدم تشوية سمعتهم.

وأكدت "ماكيناني" على أن العمل على المقترحات بشأن الإصلاح يقترب من مرحلته النهائية، وأن المقترحات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة واستبعدت الحد من حصانة الشرطة ضمن الإصلاح.

وتطرقت إلى شكاوى مسؤولين في الشرطة من تعرضهم لتشويه سمعتهم من قبل وسائل الإعلام، داعية للكف عن ذلك و"الاعتراف بأننا جميعنا في أمان لأن أفراد الشرطة يؤدون واجبهم كل يوم".

كما انتقدت تصريحات النائبة عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، التي وصفت الشرطة بـ "السرطان" في وقت سابق.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة، التي اندلعت في الولايات المتحدة على إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة أثناء إلقاء القبض عليه بولاية مينيسوتا قبل أكثر من أسبوعين.

هذا وتوفي فلويد (46 عاما) بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

وأجج مقتل "فلويد" غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.

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